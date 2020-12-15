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    Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele referanduma gidiyor

    Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için referandum düzenleneceğini açıkladı.
    • AA
    • 15.12.2020 - 02:56
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    Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele referanduma gidiyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  iklim değişikliği konusunda daha önce belirlenen 150 Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

    Sera gazı salınımı konusunda Avrupa düzeyinde belirlenen hedefe ulaşılmadığını ifade eden Macron, ülkede iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2,5 saatten az süren tren seferlerinin kaldırılacağını söyledi.

    SENATO'NUN ONAY VERMESİ HALİNDE REFERANDUM DÜZENLENECEK

    Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun onay vermesi gerektiğini, bunun gerçekleşmesi halinde referandum düzenleneceğini belirtti.

    5G teknolojisine karşı olmadığını, bu konuda geç kaldıklarını ifade eden Macron, ancak bunu etkilerinin incelenmesi gerektiğine işaret etti.

    Bu referandum, yapılması halinde, 2005'ten bu yana ilk kez düzenlenmiş olacak.

    Fransa da iklim değişikliğiyle mücadele referanduma gidiyor #1

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