Fransa’da ilginç yasak! O kentte kebapçı açmak yasaklandı

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabası dikkat çeken bir yasakla gündeme geldi.

Fast-food restoranlarının sayısının artması üzerine Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni kebap ve fast-food açılışlarını yasaklayan bir kararname imzalayarak gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Artı33'de yer alan habere göre, Burger, pizza, tacos ve kebapçıların çoğaldığını belirten Başkan Roseleux, hızlı yemek zincirlerinin hem yerel esnafa zarar verdiğini hem de şehrin görünümünü olumsuz etkilediğini belirtti.

HALKIN TEPKİSİNE YOL AÇTI

Alınan karar, kasaba sakinleri arasında farklı görüşlere yol açtı. Uygun fiyat ve pratikliği nedeniyle fast-food’u tercih edenler yasağa karşı çıkarken, bazıları daha fazla geleneksel restoran görmek istediklerini dile getirdi.

Başkan Reseleux ise “Bu şekilde devam ederse esnaflar kaybedecek, kasabanın kimliği de değişecek. Ana cadde neredeyse tamamen kebapçılarla doldu, artık dur demeliyiz.” ifadelerini kullandı.