Fransa'da, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütü kapatıldı

Fransa'da, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütü kapatıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, CCIF'nin kapatılması talimatının Cumhurbaşkanı Macron tarafından verildiğini söyledi.

İslam ve Müslüman karşıtı politikalar izleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa'da, tepki çeken bir karara imza atıldı.

Ülkede Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

MACRON TALİMAT VERDİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla CCIF'nin feshedildiğini belirtti.

CCIF'nin birkaç yıldır "İslamcı" propaganda yaptığını öne süren Darmanin, Bakanlar Kurulu'nun kararını da paylaştı.

"İÇİŞLERİ BAKANI, AŞIRI SAĞCILARIN BASKILARINA BOYUN EĞDİ"

CCIF'den 19 Kasım'da yapılan açıklamada, "Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı, CCIF'ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Derneğin, 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedilen açıklamada, CCIF'nin merkez ofisinin yurt dışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilmişti.

FRANSA'DA MÜSLÜMAN DERNEKLERE BASKI

Açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verilmişti.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF'nin kapatılacağını duyurmuştu.