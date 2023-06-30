Fransa'da isyancılar silahlarla sokaklara indi: OHAL yolda.. 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonucu başlayan eylemlerde sular durulmuyor. Sokaklara inen bir grubun silahlandığı görüldü.

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ensonhaber.com

Fransa'da kriz giderek büyüyor...

Ülkede bir polis memurunun dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gence kurşun sıkarak ölümüne neden olması, gerilime neden oldu.

17 yaşındaki Nahel M. isimli gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenildi.

Genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırıldı. Acılı aileden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlandı.

Ülke karıştı

Nahel M.'nin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara döküldü.

Gencin ölümünün ardından ülkede adeta isyan çıktı vatandaşlar sokaklara indi.

Öyle ki eylemciler cadde ve sokakları savaş alanına çevirdi. Otomobiller belediye binaları ateşe verildi.

Eylemciler silahlandı

Yağmacılar da durumu fırsat bilerek birçok dükkanı boşalttı.

Ülkede kaydedilen bir video ise gerilimin geldiği noktayı ve tehlikeyi gözler önüne serdi.

Sokaklara inen eylemcilerin silahlandığı görüldü.

OHAL geliyor

Ülkede giderek artan olayların ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'den açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile başkent Paris’in güneyindeki Evry-Courcouronnes’teki bir polis karakoluna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan Borne, şiddet olaylarını "dayanılmaz ve affedilemez" olarak nitelendirdi.

Borne, Fransa'daki karışıklığı gidermek için tüm seçeneklerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte inceleneceğini söyledi.

Borne, sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti.

Yaşananlarda son durum

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 875’e yükseldiği duyuruldu.

Gösteriler nedeniyle 5 bini başkent Paris’te olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisi görevlendirildi.