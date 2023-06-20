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Fransa'nın kentinde gündüz vakti yaşandı.

Evlerinin önünde torunuyla birlikte bekleyen kadın, olacaklardan habersiz bir şekilde etrafı izledi.

Büyükanne ve torunu içeri girerken, o sırada saldırgan evin kapısına yaklaştı.

Ev sakinlerini yere fırlattı

Girdiği evin sakinlerini tutarak yere fırlatan saldırganın davranışları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Daha sonra kolundan tutularak şiddete uğrayan çocuk, koşarak büyükannesinin yanına geldi. İkili, neye uğradıklarını şaşırdı.

Saldırgan yakalandı

Fransız yetkililer, saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Yaralanan 73 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Göçmen karşıtı olan aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle yazdı:

Ne kadar korkunç. Bugün Bordeaux'da yaşandı. Ülkemize yaptıkları bu. Fransızlar uyanın.