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Fransa'nın Bordeaux kentinde gündüz vakti saldırı yaşandı.

Evlerinin önünde torunuyla birlikte bekleyen kadın, olacaklardan habersiz bir şekilde etrafı izledi.

Büyükanne ve torunu içeri girerken, o sırada saldırgan evin kapısına yaklaştı.

Girdiği evin sakinlerini tutarak yere fırlatan saldırganın davranışları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Daha sonra kolundan tutularak şiddete uğrayan çocuk, koşarak büyükannesinin yanına geldi. İkili, neye uğradıklarını şaşırdı.

Fransız yetkililer, saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Yaralanan 73 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Göçmen karşıtı olan aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle yazdı:

Ne kadar korkunç. Bugün Bordeaux'da yaşandı. Ülkemize yaptıkları bu. Fransızlar uyanın.