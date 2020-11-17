Fransa'da, sokağa çıkma kısıtlamaları protestosunda başkent Paris sokakları savaş alanına döndü.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi.

Sarı Yelekliler ve çöp toplayıcıların katıldığı protestoda, Fransa hükümetinin aldığı sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterildi.

Fransa'da karantina protestosu VİDEO

PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gösteriye katılanlar, bank ve çöp bidonunu ateşe verdi. Başkent Paris sokakları savaş alanına döndü.

Öte yandan 30 Ekim itibarıyla başlayan yasak, 1 Aralık’a kadar geçerli olacak. Karar doğrultusunda bar, restoran ve mağazalar kapatılacak, insanların yalnızca işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkmasına izin verilecek. Üniversiteler dışında tüm okullar da açık olacak.