Fransa'da kaya parçaları yola düştü: 1000'i aşkın kişi trafikte mahsur kaldı

AA
Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie vilayetinde tatil beldelerine ulaşım sağlayan RN90 otoyolunda yaşanan olayda, dün 3 büyük kaya parçası otoyola düştü.
Olayda bir otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
TRAFİK DURMA NOKASINA GELDİ
Yüreklerin ağızlara geldiği olayda, kara yolu trafiği durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Olay nedeniyle, 1000'den fazla kişi, geceyi civardaki kasabalarda bulunan sığınma merkezlerinde geçirmek zorunda kaldı.
Savoie Valiliği otoyolda hasar giderme çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın normal seyrine dönmesinin birkaç gün alacağını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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