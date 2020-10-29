Kilise bölgesinde düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Christian Estrosi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının şehrin Notre Dame kilisesinin içinde veya yakınında yaşandığını belirtti.

Christian Estrosi, polisin saldırganı tutukladığını da duyurdu.

3 ÖLÜ

Saldırı sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Polis, ölenler arasındaki bir kadının başının kesildiğini açıkladı.

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı ViDEO

"TERÖR SALDIRISI OLABİLİR"

"Bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Estrosi, gazetecilere yaptığı açıklamada ise tutuklanan kişinin "Allah-u Ekber" diye bağırdığını söyledi.

Öte yandan, Fransa'nın terörle mücadele birimlerinin saldırıyı araştırdığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise Nice şehrine doğru yola çıktığı öğrenildi.