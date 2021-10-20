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    Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı

    Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı

    Fransa'da yaşanan kıtlık endişesi ülkede gazetelerin manşetlerine taşındı. Fransız gazete Liberation'ın "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 21:43
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    Fransa'da halk, koronavirüs salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusu yaşıyor.

    Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

    KITLIK ÜLKE GÜNDEMİ OLDU

    Le Figaro ve Liberation gazeteleri, ülkedeki kıtlık korkusunu manşetlerine taşıdı. En çarpıcı başlığı Liberation attı.

    LIBERATION: NOEL İÇİN OYUNCAK KITLIĞI OLACAK MI

    "Tedarik zinciri kırılıyor" diyen Liberation gazeteci, "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" ifadeleriyle dikkat çekti.

    Fransa da kıtlık korkusu manşetlere taşındı #1

    LE FIGARO: HÜKÜMET SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ, HALK FAKİRLEŞİYOR

    Le Figaro gazetesi ise manşetinde "Hükümet verilen sözleri yerine getirmedi, alım gücü mücadelesi veren halk fakirleşiyor." başlığını kullandı.

    Fransa da kıtlık korkusu manşetlere taşındı #2


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