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- Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı
Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı
Fransa'da yaşanan kıtlık endişesi ülkede gazetelerin manşetlerine taşındı. Fransız gazete Liberation'ın "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 21:36
- Güncelleme : 20.10.2021 - 21:43
Fransa'da halk, koronavirüs salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusu yaşıyor.
Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.
KITLIK ÜLKE GÜNDEMİ OLDU
Le Figaro ve Liberation gazeteleri, ülkedeki kıtlık korkusunu manşetlerine taşıdı. En çarpıcı başlığı Liberation attı.
LIBERATION: NOEL İÇİN OYUNCAK KITLIĞI OLACAK MI
"Tedarik zinciri kırılıyor" diyen Liberation gazeteci, "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" ifadeleriyle dikkat çekti.
LE FIGARO: HÜKÜMET SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ, HALK FAKİRLEŞİYOR
Le Figaro gazetesi ise manşetinde "Hükümet verilen sözleri yerine getirmedi, alım gücü mücadelesi veren halk fakirleşiyor." başlığını kullandı.