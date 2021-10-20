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Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı

Fransa'da kıtlık korkusu manşetlere taşındı

Fransa'da yaşanan kıtlık endişesi ülkede gazetelerin manşetlerine taşındı. Fransız gazete Liberation'ın "Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı? Ya market rafları kıtlığı?" dikkat çekti.