Fransa’da koronavirüs salgınında ikinci dalga uyarısı

Fransa Tabipler Odası Başkanı Dr. Patrick Bouet, Fransa’da 3-4 hafta içerisinde koronavirüs salgınında ikinci dalganın başlayacağını ve sağlık sisteminin çökebileceğini söyledi.

Fransa Tabipler Odası Başkanı Dr. Patrick Bouet, haftalık yayınlanan Fransız dergisine ülkedeki koronavirüs tablosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dergiye verdiği röportajda tüm ülkeyi etkisi altına alacak salgının ikinci dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bouet, bu durumun aylarca sürebileceğini ifade etti.

İKİNCİ DALGA ERKEN GELDİ

Salgında ikinci dalganın beklenildiğinden çok daha erken geldiğini, böyle giderse 3-4 hafta içinde başlayacağını söyleyen Bouet, birinci dalgadan sonra Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin genel bir bilanço çıkararak, durum değerlendirmesi yapmadığını ileri sürdü.

Koronavirüs hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün ülke genelinde hızla yayılmakta olduğunu vurgulayan Bouet, Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın hafta içinde yaptığı açıklamada gerçekleri dile getirmediği iddiasında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ

Salgın karşısında ülkenin tüm taleplere bu sağlık sistemi ile yeteri kadar cevap vermesinin mümkün olmayacağına dikkat çeken Bouet, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda uzman sağlıkçı takviyesi yapabilecek bir imkana sahip olmadığını söyledi.

Sağlık sisteminin yetersiz olduğunu iddia eden Bouet, “Geçen bahardaki salgına olağanüstü şekilde müdahalede bulunan sağlık çalışanları, yetersizlik nedeniyle yeni bir salgınla baş edemeyecekler ve birçoğu bitkin, yorgun ve travma geçirmiş durumda bulunan sağlıkçılardan daha fazla bir şey beklenemez.” dedi.

BÜYÜK BİR GEVŞEME YAŞANDI

Yaz aylarında ülke genelinde tedbir alınıyormuş gibi yapıldığına dikkat çeken Bouet, “Büyük bir gevşeme yaşandığı bir gerçek. Bu rahatlık virüsün çok hızlı şekilde yayılmasına imkan tanıdı.” diye konuştu.