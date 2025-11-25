Fransa'da Louvre Müzesi soygununa ilişkin 4 şüpheli daha tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabah saatlerinde soygun gerçekleşti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalındı.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Paris Savcısı Laure Beccuau, soruşturma kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Savcı Beccuau, Paris'ten oldukları belirtilen 2 erkek ve 2 kadın şüphelinin yaşlarının 31 ile 40 arasında değiştiğini belirtti.

SOYGUNDAKİ ROLLERİ BİLİNMİYOR

Savcılık, 19 Ekim’de başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan hırsızlıkta bu kişilerin hangi rolü üstlendiklerinin ise henüz açıklanmadığını bildirdi.

7 DAKİKALIK SOYGUN

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre, 19 Ekim sabahı hızlı bir soygunun hedefi olmuştu.

Kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisine giren dört kişi, “paha biçilemez” değerdeki eserleri sadece 7 dakikada çalarak kayıplara karışmıştı.

Sayıştay’ın ön inceleme raporunda, müze güvenlik sistemlerinde uzun süredir “ciddi ve sürekli” gecikmeler yaşandığı, bu durumun da soyguna zemin hazırladığı ifade edilmişti.