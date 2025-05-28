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Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündemden düşmüyor.

Tüm dünyanın gözü Macron'a çevrilmiş durumda...

Macron, Fransa'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir denge unsuru olarak göstermeyi amaçlayan Güneydoğu Asya turunu dün başlattı.

Macron ve eşi, ilk durakları olan Vietnam'a ulaştı ancak burada bazı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

EŞİ, MACRON'U TOKATLADI

Brigitte Macron'un eşine makam uçağının kapısında tokat attı.

Kameraları fark eden Macron, kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verirken Brigitte Macron'un, eşinin koluna girmediği de görülmüştü.

KIZDIRACAK AFİŞ

Fransa’da bir spor salonunda asılan afiş, skandalı tiye aldı.

Macron’un görselinin yer aldığı afişte, “Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın!” sloganı dikkat çekti.

Afiş, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.