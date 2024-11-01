Fransa'da Müslümanlara ırkçı saldırı: Camiyi kundaklamaya çalıştılar

AA

Fransa'da mide bulandıran bir olay gerçekleşti.

İslamofobi'nin oldukça yaygın olduğu Avrupa ülkesinde, Müslümanlara yönelik bir ırkçı saldırı düzenlendi.

CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrindeki Victorine Autier Caddesi'ndeki Assounna Camii kapısı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Sabah namazı kılındığı sırada gerçekleşen saldırıyı fark eden Müslümanlar panik içerisinde dışarı kaçtı.

IRKÇI SALDIRI ŞİKAYET EDİLDİ

Caminin yönetiminden sorumlu dernek, ırkçı saldırıyla ilgili şikayette bulundu.

Dernek Başkan Yardımcısı Bilel Furtado, sabah namazı için camiye gelenlerin duman kokusu üzerine yangını fark ettiklerini ve kasıtlı bir saldırı olduğunu ortaya koyan yanıcı ve yakıcı aletler bulunduğunu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.