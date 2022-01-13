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    Fransa'da öğretmenlerden grev kararı

    Salgın nedeniyle eğitim camiasının öfkeli olduğunu dile getiren öğretmenler, iş bırakma kararı aldı.
    • REUTERS
    • 13.01.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:12
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    Fransa'da öğretmenlerden grev kararı

    Paris yönetiminin koronavirüs politikası, öğretmenlerin tepkisini çekti.

    Fransa'da öğretmenler, hükümetin koronavirüs salgınını yönetmek için okullara ilişkin tutarlı bir politika benimsemediğini savunuyor.

    ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKACAK

    Öğrencilerin ve personelin salgına karşı uygun şekilde korunmadığını belirten öğretmenler, bugün grev yapma kararı aldı.

    Daha önce pozitif koronavirüs vakaları olan sınıfları hızla kapatma politikasını tersine çeviren hükümet, okulları açık tutmanın bedelinin bir noktaya kadar zorluk olduğunu söylüyor.

    Fransa da öğretmenlerden grev kararı #1

    "EĞİTİM CAMİASININ BİTKİNLİĞİ..."

    Ülkede tırmanışa geçen vaka sayıları okullara da sıçramış durumda ve bu kurumlar eğitime devam etmekte zorlanıyor.

    Öğretmenleri temsil eden sendikalar, "Tüm eğitim camiasının bitkinliği ve öfkesi eşi görülmemiş bir düzeye ulaştı." açıklamasını yaptı.

    Grev kapsamında ülke genelinde birçok okulun bugün kapalı olması bekleniyor.


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