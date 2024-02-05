Fransa'da öğretmenlerden grev kararı: Maaş artışı istiyorlar Avrupa ülkesindeki öğretmenler, taleplerini dile getirmek için iş bırakacak.

AA

Fransa'da öğretmenler yeniden iş bırakma kararı aldı.

Maaşların iyileştirilmesini isteyen öğretmenler, yeni eğitim düzenlemesinde değişiklikler yapılmasını da talep ediyor.

6 Şubat'ta grev kararı

Franceinfo haber sitesine göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından yapılan çağrıda, öğretmenlerin 6 Şubat'ta greve gideceği bildirildi.

Grev çağrısında öne çıkan talepler arasında çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı yer alıyor.

Hafta boyu düzenlenecek mitinglerle Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından açıklanan yeni eğitim düzenlemelerine ilişkin talepler de dile getirilecek.

1 Şubat'ta yapılan grev

Hükümetin eğitim politikalarına tepki gösteren öğretmenler, 1 Şubat'ta da greve gitmişti.

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin birçok kentte yaptığı greve katılım oranı eğitim sendikası FSU-SNUipp tarafından, başkent Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak tahmin edilmişti.

Fransa Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke genelinde greve katılım oranı yüzde 20,26 olarak tespit edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)