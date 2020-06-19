Fransa'da oyunculara öpüşme izni çıktı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester, tüm oyuncuların koronavirüs testinden geçtiğini açıkladı.

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da sinema sektörü yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

Kültür Bakanı Franck Riester, oyuncuların koronavirüs testinden çektiği film setlerinde öpüşme sahnelerinin yeniden çekilmeye başladığını duyurdu.

"AŞK ÖLMEDİ"

Riester, öpüşme sahnesine ilk hangi filmin ya da oyuncuların dahil olduğunu ısrarla açıklamazken, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ dile getirdi.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇILDI

Fransa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir aranın ardından pazartesi günü yeniden açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.