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    Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı

    Yerlerde sürüklenerek karakola taşınan şahsın o anları, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 15:57
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    Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı

    Fransa'da güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi Ulusal Meclis'te kabul edildi.

    Polis şiddetine kapı aralayabileceği düşünülen tartışmalı maddenin kabul edilmesinin yankıları devam ederken, Paris'te polisler tarafından bir vatandaşa uygulanan şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

    YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

    Görüntülerde polis müdahalesine direnen bir şahsın yerlerde sürüklenerek karakola taşındığı anlar yer aldı.

    Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı

    Fransa da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı #1

    Fransa da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı #2

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