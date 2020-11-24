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Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı

Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı

Yerlerde sürüklenerek karakola taşınan şahsın o anları, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.