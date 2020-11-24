- Haberler
- Dünya Haberleri
- Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı
Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı
Yerlerde sürüklenerek karakola taşınan şahsın o anları, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 15:51
- Güncelleme : 24.11.2020 - 15:57
Fransa'da güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi Ulusal Meclis'te kabul edildi.
Polis şiddetine kapı aralayabileceği düşünülen tartışmalı maddenin kabul edilmesinin yankıları devam ederken, Paris'te polisler tarafından bir vatandaşa uygulanan şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
YERLERDE SÜRÜKLEDİLER
Görüntülerde polis müdahalesine direnen bir şahsın yerlerde sürüklenerek karakola taşındığı anlar yer aldı.
Fransa'da polis göstericiyi sürükleyerek gözaltına aldı