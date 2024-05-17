Fransa'da polis sinagogu yakmaya çalışan 1 kişiyi öldürdü Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polisin, bölgedeki sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdüğü duyuruldu.

AA

Fransa'da sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı.

Rouen kentinde yerel medyadaki haberlere göre, 06.45'te şehirdeki sinagogdan duman çıktığı polise ihbar edildi.

Olay yerine intikal eden polise, bıçaklı kundakçı kişi saldırdı.

Polis vurarak öldürdü

Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirterek, cesaretlerinden dolayı emniyet personelini tebrik etti.

Yangın söndürüldü

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol da polislere ve yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)