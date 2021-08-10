Salgın döneminde sağlık kartı uygulamasını hayata geçiren Paris yönetiminin kararının ardından Fransız polisi, sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Fransa'da, pandemiyle mücadele kapsamında koronavirüs sağlık kartı resmen uygulamaya alındı.

Kart, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale getirildi. 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

FRANSIZ POLİSİ VATANDAŞLARI DENETLEDİ

Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından polisin kafe ve restoranlardaki denetimleri sıklaştırıldı.

Kafelerde vakit geçiren Fransız vatandaşlar, kendilerine koronavirüs sağlık kartı soran polis ekipleriyle karşılaştı. Cep telefonlarındaki uygulama polise gösterildi.

Fransa’da polisler, kafelerde koronavirüs kartı kontrolü yaptı ViDEO

KORONAVİRÜS SAĞLIK KARTININ KULLANIM ALANLARI

Söz konusu kart; restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada kullanılmak zorunda.

Ayrıca hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için mecburi hale getirildi.

KARTTA YER ALAN BİLGİLER

Pandemiyle mücadelede günlük yaşam aktivitelerini koşullandıran koronavirüs sağlık kartı; aşı belgesi, son 72 saatte yapılmış negatif test sonucu veya vatandaşların son 6 ay içinde hastalığı atlatıp atlatmadığına ilişkin verileri içeriyor.

KONTROL YAPMAYAN İŞLETMELERE 9 BİN EURO PARA CEZASI

Koronavirüs sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa kart kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek.

Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek.