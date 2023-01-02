Petrol
86
3.04%
Euro
20.0136
-0.07%
Dolar
18.7271
0.14%
Altın
1.098
0.15%
Borsa
5594
1.53%
Bitcoin
318.110
0.91%
BTXN Coin
6.13
0.65%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Fransa'da prezervatif gençlere ücretsiz oldu

    Fransa'da 1 Ocak 2023 tarihli kararla 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, eczanelerden ücretsiz olarak prezervatif temin edebilecek. Kararın, cinsel hastalıkların bulaşmasını önleyebileceği düşünülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:21
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da prezervatif gençlere ücretsiz oldu

    Fransa'da 2019 yılında doğum kontrol hapı, 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştı.

    Bu kararın ardından 1 Ocak 2023 ile birlikte yeni bir karar yürürlüğe girdi.

    Buna göre 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin, eczanelerden ücretsiz olarak prezervatif temin edebilecekleri duyuruldu.

    25 yaş altına ücretsiz olması kararlaştırıldı

    Konuya ilişkin bir toplantıda söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararın cinsel hastalıklardan korunma konusunda bir devrim olduğunu belirtti.

    Macron ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürürlüğe giren kararı duyurdu.

    Fransa da prezervatif gençlere ücretsiz oldu #1

    HPV aşısı olmalarını da önerdi

    Fransa Cumhurbaşkanı, "2023 yılında 18-25 yaş arası tüm gençler için eczanelerde prezervatif ücretsiz olacak." dedi.

    Macron, son olarak gençlere HPV aşısını da olmalarını önerdi.

    Fransa da prezervatif gençlere ücretsiz oldu #2


    Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya ulaştı
    Medya

    Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya ulaştı

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    2 OCAK 2023: Resmi Gazete'de bugün
    Gündem

    2 OCAK 2023: Resmi Gazete'de bugün

    Görüş Bildir