Fransa'da prezervatif gençlere ücretsiz oldu

Fransa'da 1 Ocak 2023 tarihli kararla 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, eczanelerden ücretsiz olarak prezervatif temin edebilecek. Kararın, cinsel hastalıkların bulaşmasını önleyebileceği düşünülüyor.

Fransa'da 2019 yılında doğum kontrol hapı, 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştı.

Bu kararın ardından 1 Ocak 2023 ile birlikte yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Buna göre 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin, eczanelerden ücretsiz olarak prezervatif temin edebilecekleri duyuruldu.

25 yaş altına ücretsiz olması kararlaştırıldı

Konuya ilişkin bir toplantıda söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararın cinsel hastalıklardan korunma konusunda bir devrim olduğunu belirtti.

Macron ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürürlüğe giren kararı duyurdu.

HPV aşısı olmalarını da önerdi

Fransa Cumhurbaşkanı, "2023 yılında 18-25 yaş arası tüm gençler için eczanelerde prezervatif ücretsiz olacak." dedi.

Macron, son olarak gençlere HPV aşısını da olmalarını önerdi.