Fransa'da protestocular lüks mağazaları ve bankaları yağmalıyor Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle başlayan eylemler şiddetini artırarak devam ediyor.. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen eylem yapılan kentlerde birçok mağaza ve bankalar yağmalanmaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Fransa'da sokaklar karıştı.. Ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan kriz, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkent Paris'in batısındaki Nanterre kentinde yaşanan olayda, 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü genç, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenilmişti. Ardından otomobildeki bir çocuk gözaltına alınırken bir çocuk da olay yerinden kaçmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan olay ise ülkede tansiyonu adeta yükseltti. Eylemlerin dozu arttı Sokağa inen halk, şehri ateşe verdi. Otomobiller ve dükkanlar alev alev yanıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, eylemler nedeniyle başkent Paris ve ülke genelinde görevli polis sayısını 40 bine yükseltirken, 4 kentte de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak alınan önlemler yetersiz kaldı.. Ülkedeki tüm birimler görev başına çağırıldı. Lüks mağazalar ve bankalar yağmalanıyor Marsilya kentinde sokakları ateşe vermeye devam eden protestocular, lüks mağazaları ve bankaları yağmalamaya başladı. Turistler ve Fransızlar gasbedilirken, esnaf ise kepenk kapattı.