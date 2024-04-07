Fransa'da randevusuna gitmeyen hastalara 5 euro ceza uygulaması Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 1 yılda 20 milyon hastanın randevu alıp muayeneye gitmediğini belirterek, 24 saat önce randevusunu iptal etmeyenlere 5 euro ceza uygulamasına geçtiklerini duyurdu.

ensonhaber.com

Koronavirüs pandemisi ile birlikte görünür hale gelen Avrupa'daki sağlık sistemi sorunları tartışma konusu.

Özellikle Fransa'da pandemide yaşanan kaostan sonra sistemin toparlanması için çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa'da eğitim gören doktorların sayısının artırılması da dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli tedbirleri duyurdu.

Randevuya gitmeyen Fransızlara 5 euro ceza

Buna göre ülkedeki randevu sistemindeki sorunun çözümü için ceza sistemi geliyor.

1 yılda 20 milyon sağlık randevusu sonuca kavuşmuyor.

Randevu alıp muayeneye gitmeyenler nedeniyle yaşanan yoğunluk sistemi zorlarken hükümet randevuyu iptal etmeyene 5 euro ceza getiriyor.

Tavşan Vergisi adı verilen bu uygulamada randevusunu 24 saat önceden iptal etmeyen Fransızlar 5 euro ceza ödeyecek.

Benzer sorun Türkiye'de de yaşanıyor

Fransa'daki sorunun benzeri son dönemde Türkiye'de de yaşanmıştı.

Son dönemde bazı branşlarda randevu bulunamadığı, olsa bile çok ileri tarihlerde boşluk olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun gidilmeyen randevulardan kaynaklandığını açıkladı.

Türkiye'de 1 yılda 23 kişi randevuya gitmiyor

Koca, "Türkiye'de ise 1 yıl boyunca MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelen 500 bin kişi. Randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi.

Yani 23 milyonun 100 bini de Düzce'den randevusunu aldığı halde gelmeyen kişiler. Dolasıyla 100 bin kişi Türkiye genelinde 23 milyon kişi...

Üstelik bir başka hasta vatandaşımızın hasta olan vatandaşımızın sağlık hizmeti almasının önüne geçmiş oluyor. Bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyor. Bu konuda hassasiyet göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız"

Koca daha sonra yaptığı açıklamalarda ise sorunun çözümü için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: