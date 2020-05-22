Dolar
6.7949
0.1119%
Euro
7.4348
-0.0497%
Altın
1726.96
-0.0231%
Borsa
102648.93
0.481%
G. Altın
377.425
0.0612%
Bitcoin
62303.1
0.4733%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Fransa’da sağlık çalışanlarından protesto

    Fransız sağlık çalışanları, kötü çalışma koşullarını protesto etti.
    • İHA
    • 22.05.2020 - 00:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa’da sağlık çalışanlarından protesto

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da sağlık çalışanları yine sokaklardaydı.

    Her ülkede olduğu gibi salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Robert Debre Hastanesi'nin önünde kötü çalışma koşullarını protesto etti.

    ZAM İSTEDİLER

    Sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar atarken, kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebinde bulundular.

    SARI YELEKLİLER DE KATILDI

    Sağlık çalışanlarının eylemine Sarı Yelekliler grubu da katılarak, destek verdi. Sağlıkçılar, 1 yıldan uzun süredir hastanelerdeki yetersiz imkanlar ve kötü çalışma koşulları nedeni ile hükümetten acil eylem planı bekliyor.

    KATILIMCILARA CEZA KESİLDİ

    Polis, eylem sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, eylemcilerden bazılarını göz altına aldı. Polis, ayrıca ülkede salgın nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi ve gösteri yapmasının yasak olması nedeni ile eyleme katılan onlarca kişiye para cezası kesti.

    30 BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

    Fransa’da toplam korona virüs vaka sayısı 218 bin 679’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 215’e yükseldi.

    Görüş Bildir