Fransa’da sağlık çalışanlarından protesto

Fransız sağlık çalışanları, kötü çalışma koşullarını protesto etti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da sağlık çalışanları yine sokaklardaydı.

Her ülkede olduğu gibi salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Robert Debre Hastanesi'nin önünde kötü çalışma koşullarını protesto etti.

ZAM İSTEDİLER

Sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar atarken, kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebinde bulundular.

SARI YELEKLİLER DE KATILDI

Sağlık çalışanlarının eylemine Sarı Yelekliler grubu da katılarak, destek verdi. Sağlıkçılar, 1 yıldan uzun süredir hastanelerdeki yetersiz imkanlar ve kötü çalışma koşulları nedeni ile hükümetten acil eylem planı bekliyor.

KATILIMCILARA CEZA KESİLDİ

Polis, eylem sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, eylemcilerden bazılarını göz altına aldı. Polis, ayrıca ülkede salgın nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi ve gösteri yapmasının yasak olması nedeni ile eyleme katılan onlarca kişiye para cezası kesti.

30 BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

Fransa’da toplam korona virüs vaka sayısı 218 bin 679’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 215’e yükseldi.