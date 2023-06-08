Fransa'da savunma bütçesini 413 milyar euroya çıkaran tasarıya yeşil ışık Fransız meclisi, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar euroya yükseltmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa ülkeleri ordularını güçlendirmeye başladı.

Bu ülkelerden biri de Fransa oldu.

Ulusal Meclis genel kurulunda, gelecek 7 yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 413 milyar euroya çıkarılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Savunma bütçesi artırılıyor

Yasa tasarısı, 87'ye karşı 408 oyla kabul edildi.

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığına beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor.

Yasalaşırsa idari makamlar stok oluşturulmasını isteyebilecek

Tasarı yasalaşırsa idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı, parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da görüşülecek.