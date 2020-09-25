Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Fransa Başbakanı Castex, salgının daha da kötüleşmesi durumunda sokak kısıtlaması getirilebileceğini söyledi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, "France 2" kanalında Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede Covid-19'la mücadele kapsamında hastanelerin martta olduğu gibi altyapısının yetersiz kalmaması için alınacak önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Castex, hastanelere sağlık personeli istihdam etme konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOLDA

Castex, ülke genelinde ve özellikle büyük kentlerde salgının durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Fransızların tedbirlere uyması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Castex, ülkede salgının durumunun daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

VAKA SAYILARI REKOR KIRIYOR

Fransa'da sadece 1 günde 16 bin 96 koronavirüs vakası tespit edilmiş ve kurumlar alarma geçmişti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 497 bin 237.