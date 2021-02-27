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    Fransa’da su deposu boşaltımı sırasında gökkuşakları oluştu

    itfaiye aracının su boşaltma anlarında meydana gelen görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 15:15
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    Fransa’da su deposu boşaltımı sırasında gökkuşakları oluştu

    Fransa’nın Lyon şehrinde bir itfaiye aracı, deposundaki suyu Rhone Nehri’ne boşaltmaya başladı.

    O sırada suların oluşturduğu damlaların arasından gökkuşakları belirmeye başladı.

    ÇEKİM YAPTILAR

    Fransa'nın ikinci en büyük şehrinde oluşan renkli manzaralar, o sırada yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.

    O anlara şahit olan vatandaşlar, gökkuşağı manzarasını cep telefonları ile kaydetti.

    Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı İZLE

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