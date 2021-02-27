Fransa’da su deposu boşaltımı sırasında gökkuşakları oluştu

itfaiye aracının su boşaltma anlarında meydana gelen görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.

Fransa’nın Lyon şehrinde bir itfaiye aracı, deposundaki suyu Rhone Nehri’ne boşaltmaya başladı.

O sırada suların oluşturduğu damlaların arasından gökkuşakları belirmeye başladı.

ÇEKİM YAPTILAR

Fransa'nın ikinci en büyük şehrinde oluşan renkli manzaralar, o sırada yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.

O anlara şahit olan vatandaşlar, gökkuşağı manzarasını cep telefonları ile kaydetti.

Lyon'da itfaiye aracının su boşalttığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı İZLE