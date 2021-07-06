Fransa'da Suudi prense modern kölelik suçlaması

Fransız savcılar, prensin Filipinler'den gelen hizmetlilere modern köle gibi davrandığı iddialarının ardından harekete geçti.

Fransa'da bir Suudi prens, Paris dışındaki bir dairesinde yedi çalışanını "modern kölelik" durumunda tuttuğu iddialarıyla gündeme geldi.

Fransız savcılar, iddiaları araştırmak için harekete geçti.

AFP'nin haberine göre, insan kaçakçılığı soruşturması, çoğu Filipinler'den gelen kadınların Ekim 2019'da "modern kölelik" şikayetinde bulunmalarının ardından açıldı.

PRENS VE AİLESİ İÇİN ÇALIŞTILAR

Konuyla ilgili bir kaynak, hizmetlilerin Suudi Arabistan'da işe alınarak, orada ve Fransa'da prens ve ailesi için çalıştığını söyledi. Hizmetlilerin, Fransa'ya yapılan bir gezi sırasında kaçmış olabileceği belirtiliyor.

İddia edilen istismar, başkentin batısındaki lüks Neuilly-sur-Seine banliyösündeki dairede 2008, 2013 ve 2015 yıllarında yaşandı.

PRENS HENÜZ SORGULANMADI

Aynı kaynak, savcıların birkaç hafta önce hizmetlilerin ifadesine başvurduğunu, ancak söz konusu prensin şu anda Fransa'da olmadığı için henüz sorgulanmadığını aktardı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, hizmetlilerden bazılarının yerde yatması gerekiyordu ve prensin dört çocuğuna hizmet ederken yemek yemeye bile zor vakitleri oluyordu.

"AÇLIKTAN AĞLIYORLARDI"

SOS Esclaves ("Köleler") adlı sivil toplum örgütünün başkanı Anick Fougeroux, "Onlarla ilk karşılaştığımızda şok edici olan şey aç olmalarıydı. Açlıktan ağlıyorlardı." dedi.