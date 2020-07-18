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    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın

    15. yüzyılda inşa edilen tarihi Nantes Katedrali'nin içinde yangın çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 12:23
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    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın

    Fransa'nın batısında yer alan Nantes şehrinin tarihi yapılarından olan Nantes Katedrali'nin iç bölümünde yangın çıktı.

    Sabah saatlerinde başlayan yangının sebebi ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

    60 İTFAİYE BİRLİK OLDU

    Hala söndürme çalışmaları tamamlanmayan tarihi katedralin söndürme çalışmaları için, olay yerine 60 itfaiye görevlisinin geldiğini duyuran Fransız yetkililer, söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın - VİDEO

    NOTRE DAME KATEDRALİ DE YANMIŞTI

    Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında tarihi katedral ağır hasar almış çatısı ve kubbesi çökmüştü.

    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın #1

    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın #2

    Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın #3

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