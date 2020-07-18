15. yüzyılda inşa edilen tarihi Nantes Katedrali'nin içinde yangın çıktı.

Fransa'nın batısında yer alan Nantes şehrinin tarihi yapılarından olan Nantes Katedrali'nin iç bölümünde yangın çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan yangının sebebi ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

60 İTFAİYE BİRLİK OLDU

Hala söndürme çalışmaları tamamlanmayan tarihi katedralin söndürme çalışmaları için, olay yerine 60 itfaiye görevlisinin geldiğini duyuran Fransız yetkililer, söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Fransa'da tarihi Nantes Katedrali'nde yangın - VİDEO



NOTRE DAME KATEDRALİ DE YANMIŞTI

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında tarihi katedral ağır hasar almış çatısı ve kubbesi çökmüştü.