Fransa'da tarım tepkisi: Çiftçiler otoyolu trafiğe kapattı Paris yönetiminin izlediği politikayı beğenmeyen çiftçiler, otoyolda ulaşıma izin vermedi. Çiftçiler, su kaynaklarına kolay erişim isterken, düşük gelirden şikayetçi.

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AA & Ensonhaber

Fransa'da bir kez daha çiftçiler tarafından eyleme imza atıldı.

Daha önce Toulouse'da toplanan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına tepki göstermişti.

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kâr elde edemediklerini söyleyen çiftçiler, mahsullerini valilik binasının önüne dökmüştü.

Otoyolu ulaşıma kapattılar

Fransa'nın güneyindeki kent, yeni bir gösteriye sahne oldu. Hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı.

Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor.

Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı.

Su kaynaklarına kolay erişim istiyorlar

Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan drone'larla izlenmesine izin verdi.

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti.

Düşük gelir şikayeti

Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.