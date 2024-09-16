Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları festival düzenledi: Paçavra sallayıp, hakaret ettiler Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri sözde festivalde, etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, "festival" adı altında paçavralarla dolu bir gösteri yapıldı.

Marsilya kentinde gerçekleştirilen bu provokatif etkinlikte, örgüt sembolleri ve teröristlerin fotoğrafları sergilendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Bebek katillerinin düzenlediği skandal konser bazı kanallardan canlı yayınlanırken, Türkiye'ye lanet sloganları da atıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı.

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

FRANSIZ LAFARGE YILLARCA PKK'YI DESTEKLEDİ

Fransız çimento şirketi Lafarge, yıllarca terör örgütü PKK'ya destek sağladı.

Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK ile sınırlı değil. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. Şirket, PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödedi.

MİT, LAFARGE TESİSİNİ VURMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Aynularap ilçesinde, Fransız çimento şirketi Lafarge'a ait tesisin bulunduğu yerleşkenin bir bölümünde yuvalanan PKK/YPG'lilere ait stratejik hedefi vurdu.