Fransa'da tıbbi yardımlı ölüm yasa tasarısı kabul edildi

AA & Ensonhaber

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili 'ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı 199 hayır oyuna karşı 305 oyla kabul edilirken sonbahar aylarında Fransız Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da görüşülecek.

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor.

TIBBİ YARDIMLA ÖLÜM

Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı söz konusu kişilerin 'hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması' ve 'iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi' şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Aynı oturumda palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını kapsayan yasa tasarısı da oy birliğiyle kabul edildi.