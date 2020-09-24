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    Fransa'da Timone Hastanesi'ni su bastı

    Marsilya'da yaşanan su baskınında, hastanedeki su seviyesi 40 santimetre yükseldi. Olay üzerine ameliyatların ertelenmesi kararlaştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 16:10
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    Fransa'da Timone Hastanesi'ni su bastı

    Fransa'nın güneyinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Marsilya kentindeki bir hastane, yağış sonucu oluşan su baskınından nasibini aldı.

    Görüntüler, Timone Hastanesi'nde kaydedildi. Fırtınanın etkisiyle çatıdan akan su hastaneyi bastı.

    HASTANE SU ALTINDA KALDI

    Görevliler, serdikleri bezlerle zemini kuru tutmaya çalıştı. Konuyla ilgili yetkililer, drenaj ağının yağmur suyu toplayıcılarının taşması sonucu bu olayın yaşandığını söyledi.

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    SU SEVİYESİ 40 SANTİME YÜKSELDİ

    Hastanenin doktorlarından Michel Tsimaratos, bazı odalarda su seviyesinin 40 santimetreye kadar ulaştığını belirtti. Asma tavanların değiştirileceği bildirildi.

    AMELİYATLAR ERTELENDİ

    Su baskını nedeniyle hastanedeki ameliyatların ertelendiği ifade edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı, hastanedeki odalarda durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

    Fransa da Timone Hastanesi ni su bastı #1

    Fransa da Timone Hastanesi ni su bastı #2

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