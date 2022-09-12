Petrol
94.23
1.50%
Euro
18.4752
0.87%
Dolar
18.2247
-0.05%
Altın
1.013
0.66%
Borsa
3649
3.63%
Bitcoin
410.397
3.38%
BTXN Coin
6.70
-2.18%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Fransa'da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor

    Fransa'da ülke çapında toplu taşımada sürücü krizi büyürken 1500 otobüs şoförünün eksik olduğu ve personel eksikliği nedeniyle 40 ila 50 tren seferinin de iptal edildiği açıklandı.
    • 12.09.2022 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor

    Avrupa'da koronavirüs salgını ile birlikte kamyon şoförü eksikliği büyük krize neden olmuştu.

    Son dömende birçok ülkede havaalanlarında yer personeli eksikliği de havacılık sektörünü vurdu.

    AA'nın haberinne göre havacılıkta tatil sezonunun bitmesine doğru rahatlamaya başlarken Fransa'da yeni bir kriz kapıyı çaldı.

    Fransa toplu taşımada sürücü eksikliği yaşıyor

    Ülke çapında toplu taşımada sürücü eksikliği...

    Le Monde'un "Kamu toplu taşımalarda ciddi sürücü eksikliği" başlıklı haberine göre, ülke çapında otobüs, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında sürücü eksikliğinin ilk mağdurlarını yolcular oluşturuyor.

    Yeni şoför adayları bulunamadığı için durumun derinleşmesi riski bulunduğu üzerinde durulan haberde, ülke çapında bu sorunun yaşandığına işaret edildi.

    Şoförlük Fransızlara cazip gelmiyor

    Başkent Paris'i de kapsayan İle-de-France bölgesinde, günlük 9,4 milyon toplu taşıma yolculuğu yapılırken, aynı bölgedeki Essone vilayeti Başkanı Francois Durovray, bölgenin sınır vilayetlerindeki şoförlerin Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'ye geçmesi nedeniyle halihazırda bu vilayetlerde otobüs şoförü eksikliğine alışkın olduklarını ifade etti.

    Durovray, "Ancak bu yıl olay daha ciddi, cazibe eksiği olan bir işi (şoförler) bırakıyor." dedi.

    1500 otobüs şoförü eksik

    Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Jacques Baudrier, İle-de-France bölgesinde 1500 otobüs şoförünün eksik olduğunu belirtti. Bunun 6 ay önce 500 ile sınırlı olduğunu dile getiren Baudrier, istifaların ve iş bırakmaların çoğaldığını vurguladı.

    Fransa da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor #1

    40 ila 50 tren seferi iptal edildi

    Benzer sorunlar Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde de yaşanırken, buradaki sürücü ve personel eksikliği nedeniyle yazın 40 ila 50 tren seferi iptal edildi.

    Haberde personel eksikliği nedeniyle ülkede bazı yerlerde emekliliğe ayrılan şoförlerin tekrar çağrıldığı veya ayrılacak olanlara emekliliklerini ertelemeleri için prim teklif edildiği belirtildi.

    Fransa da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor #2


    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Günde bir şeftali yemenin 10 şaşırtıcı etkisi
    Sağlık

    Günde bir şeftali yemenin 10 şaşırtıcı etkisi

    Emin Bayram'ın maaşı şaşırttı
    Futbol

    Emin Bayram'ın maaşı şaşırttı

    Görüş Bildir