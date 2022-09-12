Fransa'da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor

Fransa'da ülke çapında toplu taşımada sürücü krizi büyürken 1500 otobüs şoförünün eksik olduğu ve personel eksikliği nedeniyle 40 ila 50 tren seferinin de iptal edildiği açıklandı.

Avrupa'da koronavirüs salgını ile birlikte kamyon şoförü eksikliği büyük krize neden olmuştu.

Son dömende birçok ülkede havaalanlarında yer personeli eksikliği de havacılık sektörünü vurdu.

AA'nın haberinne göre havacılıkta tatil sezonunun bitmesine doğru rahatlamaya başlarken Fransa'da yeni bir kriz kapıyı çaldı.

Fransa toplu taşımada sürücü eksikliği yaşıyor

Ülke çapında toplu taşımada sürücü eksikliği...

Le Monde'un "Kamu toplu taşımalarda ciddi sürücü eksikliği" başlıklı haberine göre, ülke çapında otobüs, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında sürücü eksikliğinin ilk mağdurlarını yolcular oluşturuyor.

Yeni şoför adayları bulunamadığı için durumun derinleşmesi riski bulunduğu üzerinde durulan haberde, ülke çapında bu sorunun yaşandığına işaret edildi.

Şoförlük Fransızlara cazip gelmiyor

Başkent Paris'i de kapsayan İle-de-France bölgesinde, günlük 9,4 milyon toplu taşıma yolculuğu yapılırken, aynı bölgedeki Essone vilayeti Başkanı Francois Durovray, bölgenin sınır vilayetlerindeki şoförlerin Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'ye geçmesi nedeniyle halihazırda bu vilayetlerde otobüs şoförü eksikliğine alışkın olduklarını ifade etti.

Durovray, "Ancak bu yıl olay daha ciddi, cazibe eksiği olan bir işi (şoförler) bırakıyor." dedi.

1500 otobüs şoförü eksik

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Jacques Baudrier, İle-de-France bölgesinde 1500 otobüs şoförünün eksik olduğunu belirtti. Bunun 6 ay önce 500 ile sınırlı olduğunu dile getiren Baudrier, istifaların ve iş bırakmaların çoğaldığını vurguladı.

40 ila 50 tren seferi iptal edildi

Benzer sorunlar Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde de yaşanırken, buradaki sürücü ve personel eksikliği nedeniyle yazın 40 ila 50 tren seferi iptal edildi.

Haberde personel eksikliği nedeniyle ülkede bazı yerlerde emekliliğe ayrılan şoförlerin tekrar çağrıldığı veya ayrılacak olanlara emekliliklerini ertelemeleri için prim teklif edildiği belirtildi.