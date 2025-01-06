Fransa'da turuncu alarm

DHA
Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Fransa için önemli uyarılarda bulundu.
Açıklamada, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağı bildirildi.
19 VİLAYETTE TURUNCU ALARM
Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.
Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen 'Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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