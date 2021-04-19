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    Fransa'da uçak düştü: 4 ölü

    Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 01:22
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    Fransa'da uçak düştü: 4 ölü

    Fransa’da uçak faciası yaşandı.

    Başkent Paris’in kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçağı Saint-Pathus kasabasında araziye düştü.

    1'İ PİLOT 4 KİŞİ ÖLDÜ

    Yetkililer, kazada 1’i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan  açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calais’e gittği kaydedildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi.

    Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti.

    Fransa da uçak düştü: 4 ölü #1

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