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Fransa'da uçak düştü: 4 ölü
Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 19.04.2021 - 01:22
Fransa’da uçak faciası yaşandı.
Başkent Paris’in kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçağı Saint-Pathus kasabasında araziye düştü.
1'İ PİLOT 4 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer, kazada 1’i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calais’e gittği kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti.