Fransa'da vatandaşlık hakkına erişim koşulları tartışılıyor

AA & Ensonhaber

Fransız sömürgesi Mayotte Adası'nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarının kabulü Fransa'da Fransız vatandaşlığını alma koşullarını gündeme getirdi.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarı meclisten geçtikten hemen sonra basına yaptığı ilk açıklamada ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin açılması gerektiğini belirtti.

"TESADÜFEN FRANSIZ OLAMAYIZ"

Ülkenin Sarthe vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel basına konuşan Darmanin, "Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız" dedi.

Darmanin, birçok demokratik ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı olmadığını ifade ederek, "Fransa'da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor" diye konuştu.

Fransa Başbakanı François Bayrou ise konuk olduğu RMC radyosunda yaptığı açıklamada Darmanin'in doğuştan vatandaşlık konusunda talep ettiği müzakerenin çok kapsamlı olmadığını belirtti.

Bayrou, Fransız olmanın ne anlama geldiğine ilişkin daha kapsamlı bir müzakere istediğini dile getirdi.

MAYOTTE ADASI

Mevcut koşullarda yabancı bir ailenin çocuğu Fransa ana kara topraklarında doğduğu takdirde belirli şartları yerine getirerek 13 yaşında Fransız vatandaşlığını alabiliyor.

Bu durum, Fransız sömürgesi Mayotte Adası'nda farklılık gösteriyor.

Mayotte Adası'nda doğan bir kişiye Fransız vatandaşlığının verilmesi için bir ebeveynin en az 3 ay Mayotte'da ikamet etmiş olması gerekiyor.

Mecliste 6 Şubat'ta oylanan tasarı kapsamında Mayotte'da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için anne ve babalarının Ada'daMayotte Adası'nda en az 3 yıl ikamet etmiş olması şartı getirildi.

Bu tasarının parlamento tarafından onaylanması için Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.