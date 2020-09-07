Yamaç paraşütü yapan kadının, metrelerce yükseklikten 11 bin TL değerindeki telefonunu düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy Gölü üzerinde yamaç paraşütü yaparken, selfie çubuğu ile tuttuğu telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü.

11 BİN TL'LİK TELEFONDAN OLDU

O anlar ise yamaç paraşütü eğitmeni tarafından kayda alındı. Kadının düşürdüğü cep telefonu değerinin de 11 bin TL olduğu öğrenildi.

Selfie çekmek isterken kazara elinden kayan cep telefonunu düşeren kadın ise üzgün olduğunu belirtti.

Fransa'da yamaç paraşütü yaparken cep telefonundan oldu