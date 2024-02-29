Fransa'da yaşlı kadının cesedi, hastanenin çöp konteynerinde bulundu İki gündür haber alınamayan kadına, çöplükte rastlandı. Savcılık, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.

AA

Fransa'da sağlık sektörü, çöpte bulunan ölü hastayla gündeme geldi.

Demans hastası kadın, bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. İki gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni, hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde bulundu.

La Provence gazetesinin haberine göre, 85 yaşındaki kadın, nöbet geçirdiği için 23 Şubat'ta kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine getirildi.

Hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde bulundu

23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat'ta aynı hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

Yaşlı kadını hastaneye getiren Claudine, annesinin tedavisi sürerken içecek almaya gittiğini, yaklaşık bir saat sonra döndüğünde ise annesinin acil servisteki yerinin değiştirildiğini belirtti.

Annesinin kaybolduğunu öğrendi

Hemşirelerin, kendisini annesinin tedavi gördüğü bölüme alamayacaklarını söylemesi üzerine eve dönen Claudine, hastaneden gelen telefonla annesinin kaybolduğunu öğrendi.

Güvenlik kameralarına bakma talebi

Hastaneye gelen Claudine, yönetimden güvenlik kameralarına bakmasını istedi.

Hastane yönetimi güvenlik kameraları ile ilgilenen çalışanın izinde olduğunu ve kameralara erişim şifresinin kendilerinde bulunmadığını bildirdi.

Claudine, hastane çevresinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak kayıp annesini aramaya başladı.

İtfaiye görevlisi kuzeni ile hastanenin yakınlarında aramalarını sürdüren Claudine, 25 Şubat'ta hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde annesinin cesedini buldu.

Soruşturma başlatıldı

Olay sosyal medyada tepki toplarken, Aix-en-Provence Savcılığı soruşturma başlattı.

Claudine, annesinin ölümünden güvenlik kameralarına erişim sağlamayan hastaneyi sorumlu tutuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)