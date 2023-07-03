Fransa'daki olaylar Brüksel ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'da da yayıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Tüm dünyanın gözü Fransa'da... Protestoların sürdüğü Fransa'da 6 gündür kaos hakim. Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ülkede büyük tepki aldı. Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlerce polis memuru da yaralandı. Ülkede tansiyon düşmezken, olaylar tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı. Kanada da karıştı Protestolar, Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da yayıldı. Montreal kentinde sokağa inen bir grup, polisle çatıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kanada, Fransa'ya seyahatlere karşı uyarıda bulunmuştu Öte yandan Kanada hükümeti protestoların devam ettiği Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını "yüksek derecede dikkatli olmaları" yönünde uyarmıştı. Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından öldürülmesine tepki olarak Fransa şehirlerinde patlak veren protestoların devam ettiği belirtildi.