Fransa'dan Hafter savunması: DEAŞ'a karşı savaştı

Suriye'de YPG'nin savunuculuğunu yapan Fransa, aynı açıklamalarıyla Hafter'i de savundu.

Türkiye'nin desteklediği Libya hükümeti, darbeci Hafter'e karşı verdiği mücadelede sona geldi.

Darbeci Hafter'in desteğini aldığı birçok ülke, Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyor. Bu ülkelerin en başında ise Fransa geliyor...

Her fırsatta Hafter'e desteğini esirgemeyen Fransa'da son zamanlarda gelen Hafter açıklamaları sıklaştı.

Kaybeden Hafter'e karşı ağız değiştiren Fransa, kendisini savunurken Suriye'de sergilediği politikayı kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de YPG'li teröristlere karşı verdiği mücadelede YPG'nin yanında yer alan Fransa "DEAŞ'a karşı koyduğu için YPG'nin yanındayız" açıklamasında bulunmuştu.

HAFTER DEAŞ'A KARŞI SAVAŞTI

Aynı Fransa, benzer açıklamaları Libya'da Hafter için kullandı.

Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda konuşanransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın taraf tuttuğu iddialarının çerçevesinin doğru çizilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fransa'nın Mareşal Hafter tarafını seçtiğine dair birçok şey duyuyorum. Bazı şeyleri netleştirmek lazım. Mareşal Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019'da Trablus'un alınmasına girişmeden önce Libya'da yayılmakta olan cihatçı grup DEAŞ'a karşı mücadele etti" ifadelerini kullandı.