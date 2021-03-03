Fransa’dan normalleşme açıklaması

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkenin koronavirüs nedeniyle kritik bir dönemde olduğunu belirtirek, normalleşme sürecine dair planlama yaptıklarını söyledi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik planlamaların yapıldığını açıkladı.

"NİSAN AYININ ORTASINDAN İTİBAREN UMUYORUZ"

Attal, “Yine zor günlerle karşı karşıya kalacağız, doğru, ancak aylar sonra ilk defa daha normal yaşam koşullarına dönüş yaklaşıyor. Bunun Nisan ortasından itibaren gerçekleşmesini umuyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakında ülkenin temkinli şekilde yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi” dedi.