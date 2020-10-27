Fransa'dan vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 4 ülkedeki vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaları yönünde uyardı.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bundan vazgeçmeyeceklerini söylemesi İslam ülkelerinde tepkiyle karşılandı.

Macron'un İslam karşıtlığına cevap olarak Fransız malları için boykot kampanyası başlatıldı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARI YAYINLADI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Bangladeş, Irak ve Moritanya'daki vatandaşlarına güvenlik tavsiyelerinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ülkelerdeki Fransızların protesto gösterilerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

"DİKKATLİ OLUN"

Açıklamada, "Özellikle seyahat ederken ve turistlerin veya göçmen toplulukların uğrak yerlerinde en büyük dikkatin gösterilmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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