Dolar
8.1878
1.2915%
Euro
9.6867
1.408%
Altın
1906.16
0.2108%
Borsa
1143.17
-0.1118%
G. Altın
501.53
1.4335%
Bitcoin
109654.01
3.4523%
EXEN Coin
10.81
-1.09%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Fransa'dan vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

    Fransa Dışişleri Bakanlığı, 4 ülkedeki vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaları yönünde uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 15:56
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 16:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'dan vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

    Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bundan vazgeçmeyeceklerini söylemesi İslam ülkelerinde tepkiyle karşılandı.

    Macron'un İslam karşıtlığına cevap olarak Fransız malları için boykot kampanyası başlatıldı.

    FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARI YAYINLADI

    Fransa Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Bangladeş, Irak ve Moritanya'daki vatandaşlarına güvenlik tavsiyelerinde bulundu.

    Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ülkelerdeki Fransızların protesto gösterilerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

    "DİKKATLİ OLUN"

    Açıklamada, "Özellikle seyahat ederken ve turistlerin veya göçmen toplulukların uğrak yerlerinde en büyük dikkatin gösterilmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın ViDEO

    Görüş Bildir