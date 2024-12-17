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Haber Merkezi

Güzellik algıları yeniden şekilleniyor...

2022 yılında Fransa'da, güzellik yarışmasına katılım şartları düzenlenmişti.

Bu düzenleme sayesinde evli kadınlar, anneler ve 24 yaş üstü kadınlar için aday olmanın yolu açılmıştı.

Yarışmanın kaderini değiştirmeye olanak sağlayan bu düzenleme sayesinde, Fransa'nın güzellik yarışmasında tarihi bir an gerçekleşti.

SÖMÜRGEYDİ, KRALİÇE OLDU

2024 yılı için düzenlenen Miss Fransa yarışmasının kazananı, ülkenin sömürge adalarından biri olarak bilinen Martinik'ten bir uçuş görevlisi olu.

EN YAŞLI GÜZELLİK KRALİÇESİ

34 yaşındaki Anjelik Angarni-Filopon, diğer tüm adayları geçerek Güzellik Kraliçesi oldu.

Anjelik ayrıca, Miss France güzellik yarışmasını kazanan en yaşlı yarışmacı olarak tarihe geçti.

"KAZANACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM"

1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaşın üzerindeki herkes kadın güzelliğinin sembolü olamayacak kadar yaşlı sayılıyordu.