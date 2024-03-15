Fransa'nın konuştuğu olay: 35 yıl aranan seri katil yarışma programına katıldı Fransa'da 35 yıl boyunca aranan François Verove adlı seri katilin, popüler bir televizyon programına katıldığı ortaya çıktı.

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Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkede 1980 ve 1990'lı yıllarda başkent Paris’te bir dizi cinayet ve cinsel saldırıdan sorumlu tutulan ve geçtiğimiz yıllarda intihar eden 'Le Grele' lakaplı seri katil François Verove'nin, polis tarafından arandığı yıllarda bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

35 yıl boyunca polis tarafından aranan seri katil, yarışma programına katıldı

35 yıl boyunca polis tarafından aranan Verove'nin 2019 yılında katıldığı programda, rahat tavırları dikkat çekti.

4 cinayet ve 6 cinsel saldırının şüphelisi olan Verove, 8 yıl boyunca yürütülen soruşturmalar neticesinde yakalanamamıştı.

Verove, 5 Mayıs 1986'da Paris'te 11 yaşındaki Cecile Bloch’u bıçaklayarak öldürmek ve cinsel istismarda bulunmaktan, 29 Nisan 1987'de 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Irmgard Mueller’i öldürmekten, 1986 ve 1994 yılları arasında işlenen altı cinsel saldırıdan sorumlu tutuluyordu.

2021 yılında intihar etti

DNA analizi sonucunda, 2021 yılında intihar eden Verove'nin emekli bir polis olduğu tespit edilmişti.

35 yıldır kimliği tespit edilemeyen seri katil için yeniden açılan soruşturmada, dönemin jandarma ve polislerine odaklanılarak eski polis François Verove sorguya çağrılmıştı. Ancak Verove, ifadeye çağrılmasının ardından ülkenin güneyinde kirada oturduğu evde intihar etti.

Son cinayetini 1997 yılında işledi

Savcılık, Verove'un cesedinden alınan DNA örneğinin bir dizi suç mahallinde bulunan DNA örneğiyle örtüştüğünü belirledi.

Yazılı bir not bırakarak intihar eden katil zanlısı, son cinayetini 1997 yılında işlediğini yazmıştı.

Fransız basının aktardığına göre Verove, geride bıraktığı bir mektupta 1997'den sonra hiçbir suç işlemediğini ileri sürmüştü.