Fransa'nın Marsilya kentinde bir araba galerisi yağmalandı Fransa'da yaşanan protestolar Marsilya ve Lyon kentlerinde de yoğunlaştı. Ülke genelinde yağmalama girişimleri devam ederken bir grubun araba galerisini yağmaladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Tüm dünyanın gözü Fransa'da...

Fransa'da başlayan protestoların ardından sular durulmuyor...

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ülkede büyük tepki aldı.

Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ülkede tansiyonu adeta yükseltti.

Bir yandan Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken bir yandan da vatandaşlar isyan çıkararak eylem düzenliyor.

Lüks mağazalarda barika önlemi

Krizin yaşandığı ülkede lüks mağazalar harekete geçti.

Protestolara devam eden halkın zarar verdiği mağazalar, özel bloklar kurarak isyana karşı önlem aldı.

Barikatların kurulduğu mağazalar, şiddetli olayların sürdüğü bölgede yer alıyor.

Dükkanlar alev alev yanıyor

Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar Marsilya ve Lyon kentlerinde de yoğunlaştı.

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar alev alev yanarken, kundaklama olayları da peş peşe geliyor.

Birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

Araba galerisi kundaklandı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ise Marsilya kentinde hayrete düşüren yeni bir görüntü kaydedildi.

Görüntülerde bir grubun araba galerisine girerek onlarca arabayı kundukladığı kaydedildi.