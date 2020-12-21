Fransa'nın İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda TIR kuyrukları oluşmaya başladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle; İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını 21 Aralık'tan itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıklamıştı.

TIR KUYRUKLARI OLUŞMAYA BAŞLADI

İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda tır kuyrukları oluşmaya başladı.

Polis, Dover Limanı'na bağlanan M20 otoyolunda denetleme yaptı.

Fransa'nın sınırları kapatmasının ardından Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluştu İZLE







AVRUPA'DA ÜLKELER BİR BİR SEYAHAT YASAĞI GETİRDİ

Koronavirüsün yeni mutasyonunun hızla yayılması sebebiyle İngiltere’ye, ülkeler birbiri ardına seyahat yasağı koymaya başladı.

Avrupa’da Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, Belçika, Bulgaristan, İsviçre, Hırvatistan, Finlandiya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya ve Litvanya İngiltere’ye seyahat yasağı koydu.