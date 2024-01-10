Fransa'nın yeni Başbakanı Gabriel Attal hakkında 'bebek Macron' yorumları Attal ile Macron arasında benzetme yapılarak, yeni Fransız başbakanı zorlukların beklediği kaydedildi. En genç başbakan olan Attal'ın hızlı yükselişine dikkat çekildi.

AA & Ensonhaber

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine atandı.

Görevi Elisabeth Borne'dan devralan 34 yaşındaki Attal, Fransa'da başbakanlık koltuğuna oturan en genç isim olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası medya kuruluşları, Attal'dan farklı ifadelerle söz etti.

Fransa'nın 'bebek Macron'u

İngiltere merkezli Financial Times, "Fransa'nın 'bebek Macron'u başbakan olarak zorlu bir sınavla karşı karşıya." dedi.

Attal'ın, Fransa'nın en popüler politikacısı olmasına rağmen yeniden "canlanan" aşırı sağla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Uzman görüşlerine yer verilen analizde, "Gabriel, Macron'un seçilmesinin getirebileceği modernliği fark etti. Attal, bu hareketin bir uzantısıdır; bebek Macron." denildi.

Attal'ın hızlı yükselişi

France 24'ün haberinde, Attal'ın hızlı bir yükselişin ardından başbakan olarak kontrolü ele aldığı aktarıldı.

Attal'ın, sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinden daha iyi performans göstermek zorunda olduğu kaydedildi.

France Info, Elisabeth Borne'un yerine Attal'ın geldiğini yazdı. 34 yaşındaki ismin, en genç Fransa Başbakanı olduğu belirtildi.

"Fransız potansiyelini ortaya çıkarmak tek hedefimiz olacak"

Bu arada, Fransa sloganında yer alan "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" ilkelerinin kendisine yol gösterici olacağını dile getiren Attal, çok sayıda Fransızın kendi ülkesinden şüphe ettiğini belirtti.

Attal, "Cumhurbaşkanıyla birlikte kaderimizi kontrol etmek ve Fransız potansiyelini ortaya çıkarmak tek hedefimiz olacak." dedi.