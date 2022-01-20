Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti

Kayak merkezinde kayakçılardan biri ile çarpışan Gaspard Ulliel, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ulliel, Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden 37 yaşındaki Gaspard Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpıştı ve ağır yaralandı.

HELİKOPTERLE HEMEN HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK…

Bilincini kaybeden Ulliel, helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ünlü aktör, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

GASPARD ULLIEL KİMDİR?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

FRANSIZ SİNEMASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

Ulliel, rol aldığı filmlerdeki başarılarıyla Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.