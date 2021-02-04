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- Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı
Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı
Kayalık alandan hızla iniş yapan adrenalin tutkunu Andreev'in cesareti dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 12:20
Hızlı uçuş pilotu David Andreev, dik yamaçtan inerken heyecanlandıran anlar yaşattı.
Fransız Alpleri'nden iniş gerçekleştiren Andreev'in aksiyonlu anları kaskındaki kameraya yansıdı.
ADRENALİN DOLU İNİŞ
Zaman zaman kayalık alandan geçen hızlı uçuş pilotunun adrenalin dolu, aynı zamanda tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaşıldı.
Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı ViDEO