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    Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı

    Kayalık alandan hızla iniş yapan adrenalin tutkunu Andreev'in cesareti dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 12:20
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    Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı

    Hızlı uçuş pilotu David Andreev, dik yamaçtan inerken heyecanlandıran anlar yaşattı.

    Fransız Alpleri'nden iniş gerçekleştiren Andreev'in aksiyonlu anları kaskındaki kameraya yansıdı.

    ADRENALİN DOLU İNİŞ

    Zaman zaman kayalık alandan geçen hızlı uçuş pilotunun adrenalin dolu, aynı zamanda tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaşıldı.

    Fransız Alpleri'nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı ViDEO

    Fransız Alpleri nde adrenalin dolu paraşüt atlayışı #1

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