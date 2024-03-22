Fransız askerlerinin Ukrayna'daki muhtemel mevzilerini gösteren harita Macron'un askeri konuşlandırma önerisi sonrası Fransa ordusuna bağlı birliklerinin hangi noktalarda konuşlanabileceği belli oldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinin, NATO askeri varlığının "ilk domino taşı" olabileceği konuşuluyor.

Macron, şubat ayının sonlarında yaptığı açıklamada, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması seçeneğini dışlamadığını söyledi.

Bu ifadeler, Paris'in Amerikalı ve Alman müttefikleri tarafından reddedildi. Pozisyonunu korumayı sürdüren Macron ise doğudaki NATO ülkelerinden destek aldı.

"30 gün içinde 20 bin askeri hazırlarız"

Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı General Pierre Schill, Fransız ordusunun 'en zorlu' çatışmalara hazırlandığını söyleyerek, 30 gün içinde 20 bin askerin hazır hale getirilebileceğini öne sürdü.

Fransız askerlerinin olası yerlerini gösteren harita paylaşıldı

ABD merkezli Newsweek dergisi, tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde oluşturulan haritayı paylaştı.

Haritada, Fransız askerlerinin Ukrayna'da muhtemel bir konuşlandırma sırasında hangi noktalarda yer alabileceklerini gösteriyor.

Rusya'ya yakın noktalara konuşlanma ihtimali var

Fransa ordusuna bağlı birliklerin, Ukrayna'nın sınır bölgelerine yerleştirilebileceği görülüyor.

Birliklerin, Rusya sınırına yakın yerlerde ve Moskova'nın müttefiki Belarus'a komşu noktalarda mevzilenebileceği göze çarpıyor.

Ayrıca, Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a yakın bir noktada da Fransız birliklerinin konuşlandırılma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Macron'un çabası: İddialı lider görünümü vermeye çalışıyor

Newsweek, Macron'un, Ukrayna konusunda Avrupa'nın en iddialı liderlerinden biri olarak ortaya çıkmaya çalıştığını yazdı.

Fransız lider, savaşı sona erdirmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden temas kurmak için çaba sarf ediyor.

"Çatışmaya asker göndermeyeceğiz"

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, konuşlandırılması muhtemel hiçbir askerin çatışmaya gönderilmeyeceğini söylemişti.

Sejourne, askerlerin, "çok özel ihtiyaçlara cevap vereceklerini; özellikle mayın temizleme, siber savunma, Ukrayna topraklarında silah üretimi" gibi konularda rol oynayabileceğini bildirmişti.

Rusya ile doğrudan çatışma riski

Öte yandan, cepheye Fransız veya herhangi bir müttefik NATO askerini yerleştirmenin, Rus kuvvetleriyle doğrudan çatışma riskini doğuracağı uyarısı yapılıyor.

Harkov, Dnipro, Zaporijya, Herson ve Odesa gibi cepheye yakın önemli şehirlerde Rus topçu ve füze saldırılarıyla ilgili tehlike devam ediyor.